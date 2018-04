Det är mörkt, kallt, dammigt och vatten droppar från en avsats tio meter upp i den väldiga lagerhallen av betong. En timma försenat har man äntligen lyckats få igång den saknade filmbelysningen.

– Perfekt! Jag måste tacka bandet för att ni hittat denna suveräna inspelningsplats, inleder regissören René U Valdes medan medlemmarna Kairos huttrar i sina inte alltför tjocka scenkläder.

Vi befinner oss på Cementa där det hårt rockande bandet Kairos spelar in en av delarna till sin rockvideo Strike While the Iron is Hot. Med ett team bestående av fotografen Jim Nedergård, make up-artisten Frida Larelius och regissören René U Valdes ska man spela in bandet när de spelar bland cementkvarnar, lastpallar och plåtfat.

– Vi googlade efter fabriker i Skövde och då passade ju Cementa ganska bra. Det är en väldigt spännande miljö, säger trummisen Viktor Envall.

Frida Laurelius lägger på ett extra lager smink på sångaren och frontmannen Tom Hamstrom och fluffar till pudelfrisyren en sista gång innan han är klar för tagning.

René U Valdes ger några instruktioner och när alla är på rätt plats säger han "kamera". Fotografen Jim kvitterar "kameran rullar", "Ok, då kör vi musik" säger René och i medhörningshögtalarna startar introt på Strike While the Iron is Hot. Tom Hamstrom sjunger med i den eskalerande inledande sångstämman och när övriga bandet kommer in börjar ett taktfast och frenetiskt, bredbent headbangande. Allt till de förbipasserande Cementa-arbetarnas stora förvåning, när de stannar till för att få en glimt av den dundrande rockshowen.

Annons

Man spelar in hela bandet under några tagningar, och därefter övergår man till närbilder på bandmedlemmarna. Till sist tänder man eld på Viktor Envalls trumset innan det är dags att bege sig till nästa inspelningsplats.

– Videon, och låten, handlar om att ta vara på det gyllene tillfället. Huvudpersonen är en student som är väldigt missnöjd med sin situation. Samtidigt är han väldigt duktig på bowling, berättar Viktor Envall.

Viktor har läst dataspelsutveckling med inriktning på musik på Högskolan i Skövde och det är här i en föreläsningssal man spelar in filmens inledningsscen.

– I första scenen spelar Tom en lärare som sjunger under lektionen. Eleven tar till sig hans budskap och blir mer och mer övertygad om att ta tillvara tillfället innan det försvinner.

Den sista scenen i filmen spelas in på O’Learys bowling.

– Vi vill ha med en sport i videon och eftersom ordet strike är med i låttiteln så passar det bra med just bowling. På vägen till plugget ser han en affisch om nationella uttagningar till OS i bowling. Han lägger av med plugget och satsar helt på bowlingen. Det är storyn på ett ungefär, säger Viktor Envall.

Videon kommer i första hand att släppas på YouTube.

– Alla band har en EPK - Electronic Press Kit - bestående av en tre, fyra låtar, bilder och en video om man har. Jag tror videon blir väldigt bra i promotionsyfte, säger Viktor.

Bandets första album, Wicked Callings, kom 2015. Under nästan två år har man jobbat med inspelningen av sitt andra album, Queen of the Hill, där låten på videon ingår.

– Det är ännu inte helt färdigmixat, men så fort det är klart ska vi försöka släppa det. Kanske på Alpha Omega Management. Förhoppningsvis kommer vi att kunna släppa det på vinyl, men också en cd-version är planerad. Och naturligtvis kommer man att kunna streama det på Spotify och liknande sajter.

När albumet blir klart är det tänkt att man ska ge sig ut på turné.

– Antingen som förband till större akter eller som stand alone. Vi har snackat om Europa till en början, men har även planer på Kina och Sydamerika.

– Kina är på uppgång och sydamerikanerna är trogna metalfans, så det är bra marknader, säger Viktor.

Det Göteborgsbaserade Kairos består i nuläget av Tom Hamstrom på sång, Carl Rudhede, gitarr, Emil Beaird, gitarr och Viktor Envall på trummor. Vid videoinspelningen medverkade Richard Swärd på bas och Curt Areskoug på gitarr.

Bandet bildades 2013 och och året därpå kom Viktor med. Låtarna skrivs av Tom Hamstrom och Viktor Envall.

– Den mesta musiken skriver vi var för sig. Vi sitter vid datorer och komponerar. Så låtarna är i princip färdiga och vi behöver bara göra små tweaks när vi går in i studion.

– Vi spelar old school heavy metal. Dagens metal är ofta nerstämd och med growlsång. Vi däremot stämmer som vanligt, i E, med gitarrsolon, twin-solon och så har vi mycket falsettsång. Judas Priest och Iron Maiden är några av våra stora förebilder och på scen kör vi mycket läder.

– Vi vill ta tillbaka 80-talsmetallen, göra den fräsch igen och få bort lite av den skit som görs idag, avslutar Viktor Envall.