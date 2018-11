Samarbetet mellan Jula och Thon innebär totalt åtta nya Julavaruhus på nya lägen, sex stycken i Norge och två i Sverige. Affären, som kommer att genomföras under tre år, har en total storlek som överstiger en halv miljard norska kronor i butiksomsättning ex. moms per år.

– Thon har bra lägen. För oss handlar det om att få till bra affärer tillsammans, så att båda parter blir nöjda, och det tycker jag att vi lyckats med.

– Samarbetet är bra för Jula, och det är också bra för Thon. Vi har en förståelse för varandras olika perspektiv som entreprenörer och den är grundläggande för att den här typen av samarbeten ska gå att sy ihop, säger Karl-Johan Blank.

Starten sker i Sverige under 2019, sedan följer resten av affärerna fram till och med 2021. Först ut i samarbetet blir ett nytt Julavaruhus i Töcksfors, det handlar då om gränshandeln mellan Norge och Sverige.

– Det händer just nu väldigt mycket inom handeln, och det finns alltid anledning att utvecklas för att möta nya behov. I denna förändring är det viktigt att utvecklas med de bästa och starkaste, och där är Thon en av de allra bästa aktörerna, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB.

I dagsläget har Jula och Thon en beröringspunkt, det är i Charlottenberg, på gränsen mellan Norge och Sverige.