Projektet började med att hon gjorde en konsert tillsammans med dirigenten Ulf Wadenbrandt. Det samarbetet ledde till att Johanna fick frågan om hon ville följa med till Moskva.

– Det är klart att jag tackade ja, även om det varit en hel del byråkrati för att få inresetillstånd, konstaterar sångerskan.

Bland annat har hon fått besöka Rysslands ambassad i Göteborg för att presentera sig, men nu verkar alla papper som behövs finnas.

Med på resan finns förutom Johanna och Ulf också Jenny Tärnberg och Anders Strandell. Jenny har bland annat ett förflutet i ABBA-tributebandet Arrival.

– Ulf Wadenbrandt har arbetat där flera gånger och verkligen gjort sig ett namn i Ryssland, konstaterar sångerskan.

Bra snurr

Under 2018 har 31-åriga Johannas karriär verkligen tagit fart på allvar. Bland annat har hon släppt singeln "Du ekar här" på Spotify och Itunes. Johanna har också framfört den i TV4:s Bingolotto och dessutom gjort krogshow med Jessica Andersson i Trollhättan.

– Det ena har gett det andra, men så har jag också bra uppbackning från managementbolaget Held MGTD.

Förra helgen stod hon också på scen med discoshowen "Night Fever" tillsammans med Magnus Carlsson, Erik Segerstedt och Jessica Andersson i Helsingborg.

Längre fram väntar också en Julshow på Clarion Post hotell med bröderna Rongedal. Så det är mycket på gång för sångerskan.

– Det är fantastiskt roligt att få göra så många intressanta saker.

Annons

Har du någon favoritlåt av Abba?

– Jag har upptäckt att det finns många mindre kända låtar av gruppen som jag inte hört tidigare. Men när det gäller favoriter blir det nog ändå "Thank You for the Music".

Blir det någon tid för sightseeing?

– Jag hoppas verkligen det, men vi har ett ganska hektiskt schema.

Har du ytterligare planer?

– Ja, fast inga som jag kan prata om just nu. Ni får hålla ögon och öron öppna, men jag kan säga att jag ser fram mot 2019.

Den 17 november håller man två konserter i Moskva