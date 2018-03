Jerry Williams avled under söndagen efter en tid sjukdom, skriver Aftonbladet.

Erik Fernström, som var Jerry Williams namn vid födseln, slog igenom i början av 60-talet och blev en av landet mest folkkära artister. Bland hans hits genom åren märks "It started with a love affair", "I can jive", "Did I tell you" och "Who's gonna follow you home".

2013 tackade rocklegendaren för sig med ”Jerry – The Farewell Show”, men fortsatte att lira in i det sista. Han gjorde bland annat ett uppträdande i konserthuset Jönköping för ett år sedan. Konserten fick fin recension i Jönköpings-Posten.

Texten kommer att uppdateras.