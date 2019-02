Vinterkräksjuka, influensa och andra infektionssjukdomar riskerar i högre grad att drabba inlagda på sjukhus.

I Skövde testas nu en ny metod för att rena inomhusluften och stoppa smittspridningen.

– Det krävs väldigt mycket energi för kroppens immunsystem att hantera all luft som vi andas in, säger Per Gustafsson, överläkare på Skaraborgs Sjukhus.