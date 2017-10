Under våren 2017 åkte koreografen Khamlane Halsackda ut på en förturné runt om i Sverige för att träffa 870 Svenska för invandrare-studenter. Han samlade in deras självupplevda erfarenheter och tankar genom såväl samtal som djupintervjuer. Dessa, och även skådespelarnas upplevelser av att fly och integreras på en ny plats, har han nu gjort en föreställning av. Ursäkta oss som är en blandning av teater, dans och humor. Den 23 oktober intar den Vara konserthus och då finns även Khamlane på plats. "Den fjärde väggen” mellan publik och dansare är försvunnen - publiken kommer att tas med in i ett SFI-klassrum där de får chansen att själva interagera med aktörerna på scenen. Publiken blir nämligen själva elever i klassen där de får möta funderingar kring språkförbistring och kommunikationsproblem. Dessutom utlovas många skratt och nya lärdomar. Givetvis är även de SFI-elever som bidragit till föreställning särskilt inbjudna för att se sina historier tolkade.

Fakta: Khamlane Halsackda Koreografen Khamlane Halsackda föddes i Laos och bor idag i Malmö. Som fyraåring flyttade han till Storbritannien där han så småningom utbildade sig till dansare. Han har dansat med flertalet brittiska danskompanier så som Shobana Jayesingh Dance Company, Random Dance, Bonachela Dance Company och Fabulous Beast Dance Theatre. Dessutom har han medverkat i flertalet produktioner Royal Opera House, Covent Garden och Malmö Opera. Källa: Vara konserthus

Produktionen görs i samarbete med Dansnät Sverige, med stöd deras samproducenter samt Kulturrådet.