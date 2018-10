Den långa och varma sommaren är nu över, kylan har tagit sitt första grepp om Sverige. Dagarna blir kortare och de flesta är tillbaka till jobbet. Hösten har börjat och för många är det en lång och mörk transportsträcka mot den hägrande julhelgen.

Vi är många som undrar var sommaren tog vägen. Vart tiden tog vägen, till allt det där vi skulle ha hunnit med. Alla ambitionerna, drömmarna och planerna som skulle förverkligas. Relationerna till barn, släkt och vänner som skulle fördjupas. Alla samtal och förändringar vi önskar i våra liv, men som det inte riktigt blev tid till.

När mörkret sänker sig växer även behovet av ljuspunkter och varma rum. Stunder av gemenskap och fest när höstregnet piskar i ansiktet och snålblåsten letar sig in under kläderna. För många blir lösningen det gamla vanliga, ofta kopplat till alkohol: after work, ett glas vin i vardagen, ”vi ses väl på en öl så ser vi vad som händer”, kung i baren på höstens kick-off och naturligtvis det traditionella festdrickandet.

Det är frestande enkelt att slå på alkopiloten - alkoholens autopilot - som genväg till att ha det trevligt. Sällan tänker vi på vilken enorm tids- och energitjuv alkoholen lätt blir. Ett av många starka skäl att avstå från det slentrianmässiga drickandet är att det sparar tid och ger oss kraft att uppleva roligare saker: Kvällssagan med barnen, boken som så länge legat orörd på nattduksbordet, samtalet till en vän från förr, den tidiga svampturen eller joggingrundan, eller musikinstrumentet som vi alltid drömt om att lära oss behärska. Och allt annat vi önskar att vi hade tid med.

Ännu en gång utmanar IOGT-NTO alkoholnormen genom att få fler att göra oktober till en alkoholfri månad. För att uppleva mer och se vad som händer om alkoholen får stå tillbaka. Kampanjen ”Sober October” startade i Skellefteå 2012 av mediehuset Norran och har sedan dess fått fler samarbetspartners och vuxit till en nationell kampanj.

Sober October är ett gyllene tillfälle att välja bort det rutinmässiga drickandet och istället uppleva mer. Det finns många skäl att ge sig själv och omgivningen den möjligheten. De allra flesta känner redan till att båda människor, medmänniskor och samhället mår bättre med mindre alkohol.

I slutet på september publicerade Världshälsoorganisationen WHO ännu en rapport om alkoholens skadliga verkningar: Den kostar tre miljoner liv om året och skadar mångdubbelt fler genom våld, skador, psykisk ohälsa och sjukdomar som cancer och stroke.

Även bortom de starka alkoholpolitiska argumenten finns det goda skäl att ta chansen att testa att stänga av alkopiloten och se vad som händer i livet. För många blir det ett uppvaknande. När alkoholens dagenefter - effekt uteblir, blir helgerna längre och möjligheterna i livet blir fler. Plötsligt orkar jag mer och har kraft att göra de förändringar i livet som jag så länge har önskat. Ge dig själv chansen till ett nytt och rikare liv i oktober!

Skräms du av tanken på en månad utan alkohol är det absolut dags att tänka till vilken roll alkoholen har fått i ditt liv. Gör som allt fler svenskar, unga som gamla, bryt alkoholnormens makt över ditt liv. Du har inget att förlora, men allt att vinna med en nykter oktober!

Marie Post, distriktsordförande IOGT-NTO Skaraborg

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO