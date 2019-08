I helgen har 28 spelare från olika klubbar deltagit i Vilan Open i klasserna PS10, FS10, PS12, PS14, HS och DS. Spelarna från Skara TK stod för fina insatser under båda tävlingsdagarna och det slutade med flera pallplatser.

I flickklassen för 10-åringar vann Skara TK:s Sandra Jern efter vinster i sina båda matcher. Hon spelade stabilt och gjorde en mycket bra insats under helgen.

I pojkklassen för 10-åringar slutade Vidar Lindblad från Skara TK som vinnare efter fyra vinster trots stor press från hemmapubliken. Vidar vann även pojkklassen för 12-åringar efter två stabila matcher med bra spel.

Vidar konstaterar efter helgens sex matcher att tennis är livet! Han ser redan fram emot nästa helg då han spelar RM i Karlstad för 12-åringar.

Skarafinal i herrsingeln

Även i pojkklassen för 14-åringar vann en Skarakille. Arvid Lindblad vann sina båda matcher under lördagen och tog därmed hem segern i 14-årsklassen.

Arvid spelade stundtals mycket fin tennis och konstaterade efter matcherna att segern ger mersmak och han ser fram emot höstens tävlingar. Redan nästa helg väntar även spel för honom i RM i Falköping för 14-åringar.

I herrsingeln möttes Niclas Ohlsson och Olof Lindblad, båda från Skara TK. Efter nästan två timmars spel stod Niclas som vinnare efter att ha vunnit supertiebreak med siffrorna 11-9.

Söndagens tennisväder bättre

I damklassen spelade Ida Lindblad från Skara TK hem segern efter tre vinster under helgen.

Arrangörerna Skara TK summerar helgen som mycket lyckad, trots att regnet under lördagen skapade en hel del förseningar då spelet delvis var tvunget att spelas inomhus där det endast finns två banor.

Under söndagen innebar det fina tennisvädret att tidsschemat fungerade bättre och alla tre tennisbanorna kunde användas under dagen. Även publiken var nöjd och då bjöds på en hel del fina dueller under helgen.