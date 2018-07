Konserten äger rum den 1 augusti i Smedjan på Hällekis säteri.

Åsa och Per-Anders är flitigt engagerade med sin grupp Pavarotti Singers, och som duo framför de populära program med örhängen från opera och musikal i kyrkor och teaterfoajéer runt om i landet.

Närmast, under våren, bjuds det bland annat på Soppopera på Helsingborgs Stadsteater samt Tosca och Traviata Highlights i kyrkor i Skåne. Åsa Nordgren, sopran med bas i Göteborg och rötterna i Källby, är frilansande operasångerska med god erfarenhet från operafestivaler och operahus i Norden, Baltikum och Frankrike. På rollistan finns roller såsom Carlotta i Phantom of the Opera (Köpenhamn), Barena i Jenufa (Norrlandsoperan), Serpina i La Serva Padrona (Opera Estrad, Göteborg) och Lucia i Lucia di Lammermoor (SMOT, Jönköping/Göteborg). 2017 hade hon solokonsert på GöteborgsOperans scen i Skövde och turnerade i Europa med Spatial Opera Company. 2018 bjuder på mer Tosca, Traviata Highlights och Wagnerkonserter runt om i landet.

Per-Anders Hedlund, Basbaryton bosatt i Malmö. Utbildad vid bl.a. operastudio-67 och vid flertalet Masterclasses runt om i Europa. Han debuterade vid Norrlandsoperan i Maskeradbalen och har sedan dess sjungit vid operahus såsom Roslagsoperan, Folkoperan, Stockholmsoperan, GöteborgsOperan, Operan i Köpenhamn och vid scener i Tyskland och USA. Medverkade senast i Lakmé på Malmö Opera och bland tidigare roller återfinns bland annat Don Giovanni, Scarpia i Tosca, Sarastro i Trollflöjten och Amonasro i Aida.

Torbjörn Karlsson, konsertpianist med solistexamen från Malmö Musikhögskola. Jobbar som kantor i Svenska kyrkan i Malmö när han inte spelar opera med Per-Anders och Åsa, nu senast i Tosca och La Traviata.