Blocket är Sveriges största marknadsplats med en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Men det som i grunden var och är en bra idé, där både säljare och köpare ska kunna göra bra affärer, har blivit en symbol för det som i dag är Sveriges största marknadsplats för häleri - nätet.

Häromdagen fanns det totalt 541 449 annonser på Blocket, knappt hälften av dessa inom kategorin fordon.

Det finns de som hävdar att så mycket som 25 procent av alla dessa varor, i stort och smått, är stulna. Det skulle innebära att tusentals köpare, alla de som inte begär att få se originalkvitto eller kontrollerar säljarens identitet, riskerar att göra sig skyldiga till en kriminell handling.

Hur många har inte betalat/swishat pengar till en “säljare” på Blocket för att aldrig se röken av varan? Hur många har inte fått se sin stulna cykel utlagd till försäljning på Blocket för en bråkdel av dess faktiska värde?

Jag upplevde det själv förra sommaren när en grannes nyinköpta cykel värd 15 000 kronor försvann. Dagen efter gick den att köpa på Blocket för 2 000 kronor. Vi anade vem som låg bakom stölden och kunde så småningom hämta den med polishjälp.

Att Blocket används i kriminella syften var ingen nyhet för mig. Däremot var det en total överraskning att där också förekommer affärer med stöldgods för stora belopp. Den här gången var jag dessutom själv drabbad.

För ett par månader sedan försvann sju av våra rullande villavagnar av märket Rullebo till ett värde av i runda tal tre miljoner kronor. Efter ett tag upptäckte vi att alla affärer i den bedrägerihärva som hade föregått stölden ledde till en enda kanal, Blocket. De som låg bakom bedrägeriet var så fräcka att de hänvisade till våra hemsida, för att visa att de nya vagnarna nu såldes för halva priset.

Det kanske mest upprörande är att detta tillåts fortsätta utan någon mer omfattande kontroll. Polismyndigheten har enligt uppgift två personer avdelade för att försöka avslöja de mest omfattande häleriförsöken. Två man till en verksamhet som omsätter en miljard, och där norska ägaren Schibsted förra året kunde kvittera ut en vinst på 400 miljoner kronor.

Blocket är i dag ett av få ställen där du kan sätta in och ta ut pengar (i form av varor) utan någon som helst kontroll. Kvibergs utanför Göteborg är ett annat. Där kan du sälja dina prylar som på en loppmarknad, utan någon som helst kontroll. Det här sker samtidigt som skattemyndigheterna/staten har tagit död på i stort sett varenda traditionell svensk marknad genom kontroller och krav på kassaapparater.

I dagens Kontrollsverige kan du inte gå till Forex med tio svenska tusenlappar och be att få dem växlade till annan valuta, utan att bli misstänkt för penningtvätt. Du kan inte gå till din bank och be att få sätta in samma summa på dit bankkonto utan att banken ska ha reda på var du har fått pengarna ifrån, helst mot uppvisande av kvitto. Däremot kan du sälja en villavagn på Blocket för närmare en halv miljon, utan att behöva visa att den verkligen är din.

Nu måste politiker och polismyndigheter börja ta det här på allvar. Det säger sig självt att det inte räcker med två avdelade poliser för att kontrollera en sådan här jättemarknad. Ett krav på att de som gör affärerna har ett bank-ID är väl det minsta man kan begära om det finns några som helst ambitioner att stoppa häleri på nätet.

Bert Karlsson - Entreprenör

Blocket svarar: "Påståendet helt befängt"

Varje vecka besöker cirka fem miljoner svenskar Blocket och dagligen finns det ca 600 000 annonser på Blocket. När det kommer till hälerifall rör det sig dock om en handfull. Bert Karlsson visar att han har dålig insyn i hur en modern marknadsplats arbetar med dessa frågor.

Vi tar säkerhet på största allvar och varje fall av häleri på vår sajt ser vi som ett misslyckande. Däremot är Bert Karlssons påstående om 25 procent stöldgods helt befängt och det förstår nog de flesta som läser hans inlägg.

Dagligen finns det ca 600 000 annonser på Blocket – i snitt görs det 50 anmälningar per månad kring misstänkta fall av häleri, men långtifrån alla dessa rör det sig om någon brottslighet bakom vid närmare granskning.

Vi har ett väl utvecklat kundsäkerhetsarbete som leds av en kundsäkerhetsansvarig där arbetet består bl.a. av annonsgranskning, råd och tips till våra användare, samarbete med Polisen som har en direktlinje till Blocket för att kunna få hjälp med sina utredningar. Vi har även samarbete med andra myndigheter och företag, samt utvecklar löpande säkra betaltjänster. Som annonsör på Blocket så betalar man med registrerade telefoner, bankkort eller Swish. Alla dessa betalmetoder är spårbara för Polisen som får uppgifterna från oss.

Bert Karlssons förslag om ID-verifiering är bra och något vi redan gör. Vi gör ID-verifieringar, i synnerhet i stöldbegärliga kategorier där personen inte är känd för oss sedan innan. För våra användare finns dessutom möjlighet att legitimera köpare eller säljare på distans med hjälp av mobilt bankID på Blocket genom att använda våra digitala avtal som är helt kostnadsfria. Och använder man Blocketpaketet verifierar sig både säljare och köpare direkt genom BankID vilket skapar trygghet för båda parter.

Vi accepterar ingen form av brottslighet på Blocket och det är därför vi, sedan många år, har ett så gediget säkerhetsarbete.

Tero Marjamäki - PR-och Presschef

Blockets råd kring trygg handel √ Träffas för affär - Det är det säkraste sättet att köpa eller sälja på Blocket, samtidigt som du kan undersöka att saken är i det skick som förväntas från annonsbeskrivningen. Säljer du något av högt värde, träffas på en plats där det rör sig folk. √ Använd Blocketpaketet - Går det inte att träffas är vår rekommendation att använda Blocketpaketet, som kombinerar frakt över hela Sverige med säker betalning. √ Be att få se originalkvittot - Om kvittot finns kvar är det alltid bra att be att få se originalkvittot. Om det är en nyare sak av högt värde kan det vara så att det finns garanti kvar som kan övertas av köparen, och då behövs kvittot. √ Betala med swish - Betala med Swish istället för kontanter. Vid stora belopp kan du även använda Swish genom att logga in på din internetbank och tillfälligt höja beloppsgränsen. √ Skriv köpekontrakt - Köpekontrakt finns att hitta på Blocket där du skriver namn, datum och information om saken som säljs. Rekommenderas för dyrare saker som säljs. Skriv ut eller signera i mobilen med mobilt bankID. Då kan du efteråt styrka vem du köpt vara av om det skulle uppstå oklarheter. Sen ska man självklart alltid vara extra vaksam om ett erbjudande låter för bra för att vara sant. Om motparten stressar dig att genomföra affären eller om köparen önskar få varan skickad utomlands ska du vara på din vakt. Du kan alltid maila oss via hemsidan om du har misstankar om bedrägeri. Gå gärna in och läs våra råd kring specifika affärer inom båt, bil etc. på Blocket.se

