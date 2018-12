Den 21 december släpper Skarabandet Shape of the New Sun en ny singel, Live your light. Den är den första av fem singlar som kommer att släppas under vintern och våren 2018/2019. Alla låtar är producerade av Andy La Rocgue och inspelad i Sonic Train Studios i Varberg.

Här kan du lyssna på nya singeln

Bandet fortsätter därmed samarbetet med producenten och musikern Andy La Rocque som även producerade deras singel från i somras How it all ends.

2018 har varit ett framgångsrikt år för Shape of the New Sun. I september var de förband åt Dan Reed och passerade samtidigt en miljon strömningar på Spotify.

Skarabandet har även inlett ett samarbete med bokningsagenturen Scream and Shout Music Agency inför 2019.