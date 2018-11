Den 27 november är det final i Forskar Grand Prix på Nalen i Stocholm och en av deltagarna är Hanife Rexhepi. I vanliga fall är Hanife lektor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde.

Under Forskar Grand Prix ska hon dock kliva ur den vanliga akademiska ramen och presentera sin forskning så medryckande som möjligt på fyra minuter. Presentationen betygsätts av både publik och en jury, men Hanife Rexhepi är inte nervös.

– Jag har inte laddat mer inför finalen än vad jag gjorde inför vår deltävling här i Skövde. Jag försöker ta finaldagen lite som den kommer, säger hon.

Sagan om en journal

Titeln på Hanife Rexhepis presentation under Forskar Grand Prix är ”Sagan om din patientjournal”. Presentationen utgår från den forskning som ledde fram till Hanifes doktorsavhandling och handlar om hur informationssystem kan stödja samarbetet och kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter.

– Jag tror jag har ganska goda chanser att vinna finalen eftersom ämnet är allmängiltigt och berör många människor, säger Hanife.

Sju deltagare

Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. De tävlande ska presentera sin forskning på ett så enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt på fyra minuter. Utöver Hanife Rexhepi deltar sex andra forskare i finalen.

Deras väg till finalen har gått via regionala deltävlingar i Blekinge, Lund, Skövde, Stockholm och Västerås, under vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Två av forskarna har direktkvalificerat sig via en öppen webbtävling.

I finalen ska deltagarna charma juryn, publiken på plats samt den publik som tittar på video och kan rösta över nätet. Juryn består av Agnes Wold, läkare och professor, Katrin Sundberg, skådespelare och regissör, samt Patrik Hadenius som är vd för Utgivarna. Programmet leds av Måns Nilsson som är komiker och programledare.