Henriksson efter poängtappet: ”Finns många ord som kan beskriva...”

Skövde IK pressade på och pressade på.

Men pucken ville inte in.

Lindlövens IF vann i stället med 3–2 under söndagen.

– Det finns många ord som kan beskriva känslorna just nu, säger Skövde IK:s Alexander Henriksson.