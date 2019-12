Klubben har gjort klart med August Welander och Marcus Svensson.

"Två unga spelare som vi är väldigt glada att få hem efter ett par år i Axvall. Båda spelarna vill ha bollen vid foten och vi ser en ljus framtid och stor potential att utvecklas vidare i den röda tröjan", skriver Ardala på sitt Twitterkonto.

Sedan tidigare har Ardala fått in Erik Berntsson JK10), Hampus Brodén (Skultorps IF), Erik Folkevall (Tråvad/Larv) och Alexander Tasevski (Tidavads IF).

