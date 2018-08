Det blåser nya vindar i Skövde IK när säsongen 2018/2019 kryper allt närmare. Efter tio år på posten lämnade Hans Ljunggren i våras sportchef- och klubbchefsrollen i våras. Dessutom brottas klubben med en del ekonomiska bekymmer som lett till en något mer återhållsam satsning med en yngre speltrupp.

Han som är tänkt att styra skeppet under kommande två säsongerna är även han ny. Efter att Tomas Kempe varit tränare för a-laget senaste två säsongerna står där nu en relativt okänd 30-åring redo att ta över.

– Det är en jätteutmaning så är det ju. Jag var i en storklubb med division 2-mått mätt när jag var där men allting är ju lite större här. Jag ser fram emot att få testa mig själv på den här nivån, säger Johan Hellström när Skövde Nyheter träffar honom i samband med en försäsongsmatch.

Vem är då denna så gott som okända nya tränare? Han är född och uppvuxen i Kungsbacka. Spelade hockey som målvakt i Hanhals under ungdomsåren och spelade dessutom TV-pucken med Halland två år i rad. Det blev dock ingen elitsatsning och som 20-åring, efter ett par år i tvåan och trean, la han ner hockeykarriären och blev tränare istället.

– Det var en kombination av skador och en förändrad familjesituation som gjorde att jag inte kunde satsa på hockeyn längre och då var det min tränare som tog in mig och satsade på mig som just tränare. Där väcktes ett intresse och sen hade jag väl lite tur i början av min karriär.

Foto: Fredrik Sandquist

Ser fram emot utmaningen

Tur, ja. Han började som målvaktstränare men efter att huvudtränaren sagt upp sig stod han plötsligt som ansvarig för ett lag för första gången.

– Det var en jätteomställning, det förstod jag nog inte när jag tog över jobbet. Du får ett mycket större ansvar och du har en hel grupp att ta hänsyn till och inte bara två individer som det är när du är målvaktstränare. Så blir det en lite större press och det tar en hel del tid.

Efter att ha varit huvudtränare för Hanhals i tvåan ett år flyttade Johan till Oskarshamn där han under fyra år hade hand om juniorerna. Efter det hade han återigen ansvaret för ett lag i tvåan när han var huvudtränare för Olofström. Där var han bara ett år innan han återvände till juniorhockeyn och Tingsryd följt av Oskarshamn. Nu ska han för första gången i sin karriär ta steget upp i Hockeyettan.

– Det är klart att det kommer bli en rejäl utmaning men jag känner att jag är reda att ta mig an den. Visst det blir ett steg uppåt men samtidigt har jag jobbat ganska nära a-laget i Oskarshamn under mina år i de klubben så jag tror att jag kan ta med mig en del erfarenheter från det. Sen vet jag att intresset och pressen blir större här än i juniorhockey men jag tror att jag är ganska bra på att koppla bort det.

Präglats av Oskarshamn

Det är också åren i Oskarshamn som präglat honom som tränare.

– Jag har jobbat med två fantastiska tränare som är helt olika varandra. Dels Fredrik Söderström som är en jättebra ledare och en bra människa och förebild. Förra året fick jag jobba med Björn Hellkvist som är mer av en tränare och bra taktiker. Så jag har haft turen att ha fått jobba med två olika typer av tränare och människor. Jag har väl plockat det bästa av båda dessa och ha en mix där jag är en ganska enkel tränare och människa som alltid finns tillgänglig. Det speglar min personlighet, jag är väldigt lugn och inte den som brusar upp direkt.

Han blev klar som ny tränare i Skövde i början på april och sedan i juli bor han även i Skövde. Trots att han bara haft ett par månader i klubben och staden så har han redan fått en bra uppfattning.

– Det är ett väldigt stort hockeyhjärta här. Skövde IK är allt och det gillar jag, det är ganska häftigt och det genomsyrar hela klubben från a-lag till junior och ungdomssidan. Nu har klubben lite ekonomiska grejer som vi brottas med men vi har en bra, långsiktig plan för att jobba oss igenom det här. Så jag har fått ett bra första intryck.



Foto: Fredrik Sandquist

Tror på en ljus vinter

Just de ekonomiska bekymren har gjort att klubben inte har kunnat satsa på samma sätt som tidigare år. Inför årets säsong har laget tappat fyra av sina sju bästa poängplockare och egentligen utan att fylla på med någon av samma kaliber. Istället har det satsats på unga spelare. Målet är dock fortfarande att ta sig till Allettan.

– Det är klart att vi har tappat bra spelare och mycket rutin på pappret, det ska jag inte sticka under stolen med. Men vi har istället fått in ungdomlig entusiasm. Visst, vi kommer att få kriga varje match men det är också väldigt utvecklande. Sen tror jag inte att man ska underskatta en grupp som är i harmoni vilket vi har just nu. Kan Island gå till fotbolls-VM så kan vi göra det här.

Under säsongen vill Johan att laget ska spela en fartfylld men kontrollerad hockey. Just nu håller han på att implementerar den spelidén i laget och även om det är en bit kvar så ser han ljust på framtiden för laget.

– Det har blivit en del förändringar. Den tidigare tränaren tänkte på ett sätt och jag står kanske för det motsatta. Men killarna har varit väldigt öppna och nyfikna. Vi har en bra bit kvar, men vi är på god väg att nå dit.