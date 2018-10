Västergötlands museum har bullat upp för ett upplevelserikt höstlov för alla lediga barn och unga. Veckan har två teman – film och deckare, och så förstås lite Halloween.

Under lovdagarna pågår en deckarjakt med kluriga frågor, det blir en hel del eget skapande, en filmvisning, Halloweensminkning och skola i att göra egen film med professionella filmare.

Höstlovet på museet inleds på tisdagen med en öppen pysselverkstad för eget skapande av Halloweendekorationer. Det kan bli allt från pumpor till fladdermöss – bara fantasin och materialvalet sätter gränserna. Under eftermiddagen visas den fortfarande bioaktuella och kritikerrosade filmen ”LasseMajas Detektivbyrå – det första mysteriet” i museets hörsal.

Tisdagen är också den dag som museets hemlighetsfulla deckarjakt startar för att pågå till och med fredag. Tips och ledtrådar finns dolda bland museets föremål och miljöer och också ute i Fornbyn. Pris och ära väntar dem som lyckas lösa gåtan.

Under onsdagen är det Halloween och då ägnas all programtid till detta. Under förmiddagen är Halloweenpysselverkstaden öppen för mer eget skapande av roliga och läskiga prydnader. Under eftermiddagen får de som ska ut och skrämmas under kvällen hjälp med sminkningen av Katedralskolans duktiga elever.

Veckan avslutas med att museet besöks av två professionella filmskapare från Göteborg. Den ene är Martin Sjögren, som har gjort film sedan barnsben och numera är regissör och manusförfattare. Den andre heter Mattias Jonsson och arbetar som frilansande filmare och skådespelare. Båda arbetar dessutom för Barnfilmskolan som pedagoger och under dagen kommer de att lära ut hur man gör film med en surfplatta. Och de kommer inte bara att lära ut – när dagen är slut kommer det att finnas en helt färdig film som de medverkande har skapat tillsammans.

I övrigt har Skara kommun sammanställt ett digert program.

På Axevalla Travskola kommer det vara ett antal läger under veckan, men endast för de som redan föranmält sig.

Badhuset har öppet alla dagar, men vattenleksak eller hinderbana i stora bassängen. På onsdagen blir det halloween-tema på badet, de barn som kommer utklädda går in gratis. På fredag blir det även disco i varmbassängen.

Ishallen är öppen måndag-fredag för allmänheten.

Slöjddetaljer har höstlovspyssel i sin butik under måndag-fredag.

I övrig ser programmet ut såhär:

Måndag 29 oktober:

Biblioteket: Halloweenpyssel i sagorummet.

Stureplan plan 2: Lär dig göra din egen låt.

Skytteladan i Axvall: Prova på luftgevär tillsammans med Axvalls Sportskytte.

Tisdag 30 oktober:

Vilanhallen: Parasport för dig mellan 6-16 år.

Biblioteket: Barnavdelningen presenterar boktips och läser spökhistorier.

Stureplan-ungdomens hus: Designstudio, Spela in dina egna spökhistorier, kuslig matlagning, dataspelsworkshop – lär dig göra egna spel och höstlovsbio.

Onsdag 31 oktober:

Skaraortens ridskola Skålltorp: Prova på för dig som aldrig har ridit förut. För dig från 7 år.

Stureplan-ungdomens hus: Skridskodisco i ishallen. Ålder från 6 år.

Torsdag 1 november:

Vilanhallen: Idrott för NPF. För dig mellan 6 och 16 år. Idrottsaktivitet med fokus på lek och rörelse. Funbattle, bowling, kinball, ogosport, Nintendo switch, airhockey, fotbollsspel.

Vilanhallen: Öppen arena. Bumperball, fotbollsdart, funbattle, ogosport, bowling, pilbågsskytte och fotbollstennis. För dig mellan 8 och 12 år. Fritidsbanken har öppet med airhockey, fotbollsspel mm.

Gamla biblioteket, tredje våningen: Med färger, penslar, ljus och mörker, målar vi fritt ur fantasin under ledning av konstnären Van Arty.

Hornborga Naturum: Professor Transjö tillbaka, och nu är det vetenskapliga experiment på gång.

Stureplan-ungdomens hus: Målgrupp: 10-19 år. Höstcykel – Ta med din cykel och få cykelbelysning, så långt det räcker. Prova gipsgjutning. Dataspelsworkshop – lär dig göra egna spel.

Skytteladan i Axvall: Prova på luftgevär tillsammans med Axvalls Sportskytte. För dig från sju år.

Fredag 2 november:

Gamla biblioteket, tredje våningen: Skapa med Alice! Smyckespyssel med hösttema. För dig mellan 6 och 10 år.

Stureplan-ungdomens hus: Målgrupp: 10-19 år. Matlagning, bio, spökvandring, dataspelsworkshop – lär dig göra egna spel

Söndag 4 november:

Rosers Salonger: Mumintrollet; musikteater för alla från 4 år med Muminensemblen från Stockholm.