Under junitävlingarna sprängs 1000-gränsen. Totalt under de fyra tävlingsdagarna kommer över 1000 starter att göras. På lördagen tävlar ett hundratal ponnyekipage i fyra hoppklasser, och därefter är det hästarnas tur. Under söndagen, måndagen och tisdagen blir det hoppning från morgon till kväll. Hindren höjs successivt från 80 centimeter på söndag morgon till 140 centimeter på nationaldagens eftermiddag.

Tävlingsprogram Lördag 3 juni: Ponnyhoppning i klasserna Lätt E, Lätt D, Lätt C samt Lätt C Start kl 08.00. Den första Lätt C-klassen är också en lagtävling i ponnyhoppning div III, med lag från hela Västergötland. Klassen rids med en inverkansbedömning, vilket innebär att både antalet fel och ryttarens sätt att hantera sin ponny påverkar resultatet. Söndag 4 juni, hästhoppning i fyra klasser från 80 cm till 110 cm Start kl 08.00 Måndag 5 juni, hästhoppning i fyra klasser från 100 till 130 cm Start kl 08.00 Tisdag 6 juni, hästhoppning i fyra klasser från 110 till 140 cm Start kl 08.00

Många hopptävlingar arrangeras i Sverige samma helg, så konkurrensen om ryttarna är stor. Men FHF har fyllda tävlingar och ryttare i kö till platserna. Ekipagen kommer främst från Västsverige och Halland, samt från Småland. Bland de anmälda finns elitryttaren Emma Emanuelsson, liksom förra årets 140-vinnare, Johan Andersson från Jönköping.

Dessutom ska en rad ekipage från hemmaklubben delta i tävlingarna, som också kommer att kräva en stor ideell arbetsinsats av medlemmarna. Minst ett 70-tal funktionärer kommer att vara engagerade under tävlingshelgen.

Sedan Falbygdens Hästsportförening fick en ny ridbana i fjol har föreningen på allvar tagit plats på Sveriges tävlingskarta, och finns nu på topp 10-listan bland Sveriges största tävlingsarrangörer inom ridsport. Den nya ridbanan som invigdes för exakt ett år sedan har en ebb- och flodlösning, vilket innebär att fuktigheten regleras underifrån, och att underlaget blir lika sviktande som på en sandstrand i vattenbrynet. Banan behöver alltså aldrig vattnas, och är dessutom helt dammfri. Underlaget på tävlingsbanorna är i dag en avgörande faktor för var ryttare väljer att tävla, och den nya ridbanan i Falköping har fått många lovord från tävlande.