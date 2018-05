Det hästintresserade paret har varit synligt på flera gårdar runt Varnhem och Axvall. Redan i lördags uppehöll de sig vid en gård i Axvall. Därifrån blev de ivägkörda flera gånger under dagen, men återkom gång på gång och uttryckte att de ville titta på hästarna.

Sent på eftermiddagen dök kvinnan upp ensam i stallet på gården. Hon tog sig sedan ut i en hage där hon fångade en häst och ledde in den i stallet. Hon gick sedan ut och tog in ytterligare en häst.

– Det märkliga är att hon visste vilken box hästarna har i trots att det är många boxar att välja på. Hon måste ju ha varit där tidigare, säger kvinnan som äger hästarna.

Hon tycker att händelsen är obehaglig och vill vara anonym.

– Man undrar ju, hade hon tänkt rida eller ville hon komma in i stallet för att kunna rekognoscera? Polisen tyckte också det var märkligt, förklarar hästägaren.

Så vitt hon vet har inte paret återvänt till gården igen, men i tisdagskväll dök de upp i en grå bil på Karin van Stam Helles gård utanför Varnhem. Då satt Karin och hennes man och åt middag. Genom köksfönstret såg de hur paret, som är i 30-årsåldern, körde fram till stallet.

– Eftersom vi har ett inackorderingsstall är vi vana att folk kommer och går och jag trodde först att det var någon av tjejerna i stallet som kom, men så kliver en man och en kvinna ur bilen. De går fram till hagen och klappar hästarna, berättar hon.

Paret går sedan till stallet och pratar med en av stalltjejerna innan de återvänder till hagen. Karin går då ut för att prata med paret. Mannen avviker snabbt, men kvinnan berättar hur mycket hon tycker om hästar och berömmer gården.

– Det var ingen hotfull situation, men jag kände att det var något som inte stämde, säger Karin, som efter en stund återvänder in i huset.

Väl där kollar hon upp bilens registreringsnummer och ser att bilen är anmäld stulen. Hennes man kontaktar polisen, som agerar snabbt. Paret stoppas och polisen konstaterar att bilen är stulen, att den kvinnliga föraren saknar körkort och att hon sannolikt är drogpåverkad.

Efter att paret identifierats släpps de, men de är fortsatt misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel och kvinnan som körde bilen är även misstänkt för grov olovlig körning samt drograttfylleri.

Den kvinnliga hästägaren i Axvall har polisanmält händelserna där och nu håller hon och familjen extra koll.

– Jag har sagt till grannarna också så att alla vet vad som hänt. Man vet ju inte vad de ville, men det är obehagligt, konstaterar hon.