Midsommarfirande i Fornbyn

Klockan 15.00 är det traditionsenlig fest bland de röda stugorna från 1700-1800-talet i Fornbyn. Midsommarstången står blomsterklädd och Axevalla folkdansgille leder dansen. PRO Skara serverar fika.

Midsommarfirande på Lundsbrunns kurort



Foto: Gösta Karlsson

I år är Lundsbrunns kurort återigen platsen för midsommarfirande.

För den som vill går det ta ångtåget med Skara-Lundsbrunns järnvägar klockan 14.00 från Skara. Det går åter från Lundsbrunn klockan 17.00.

Midsommarfirandet vid kurorten startar 15.00 då man rester stången och bjuder in till traditionella lekar och sånger. Lundsbrunns IF arrangerar aktiviteter och tävlingar under eftermiddagen. På kvällen kan de som vill äta i kurortens nyrenoverade salong. Musikunderhållningen står Dún Aengus för.

Midsommarfirande i Stenum



Foto: Hasse Holmberg

Vid Stenums Folkskola reser man midsommarstången klockan 14.00 och efter det blir det välkända ringlekarna. Även i år blir det femkamp med både gamla och nya utmaningar som passar hela familjen. Fika, fiskdamm för barnen och tombola finns på plats.

Midsommarfirande i Ljungstorp



Foto: Elwing Annika

Det blir även i år traditionellt midsommarfirande vid Ljungstorps bygdegård i Varnhem klockan 15.00. Musikunderhållningen står Susanne Lind och Mattias Ristholm för som sjunger och spelar fiol och luta. Här blir det dans runt stången, chokladhjul, lotteri och kaffeservering. Lövad vagn avgår från Kleven och Överbo klockan 14.30.

Midsommarfirande i Lerdala



Foto: Elwing Annika

Klockan 15.00 firas midsommar på Gröna Lund i Lerdala. I cafét finns hembakt fikabröd, kaffe och jordgubbstårta. Här finns även chokladhjul och nalletombola.

Barnen hämtas med lövad vagn med start 13.45 vid kyrkan.