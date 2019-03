Så blir duellerna:

Duell 1:

• ”Army Of Us” – Andreas Johnson mot ”Ashes To Ashes” – Anna Bergendahl

Det här är en intressant drabbning, där Anna har bästa låten och Andreas har den mesta rutinen.

Jag hoppas ändå att Thomas G:sons komposition ”Ashes To Ashes” drar det längsta strået. Inte minst för att sångerskans röst utvecklats mycket sedan hon vann i Malmö 2010 med "This is my Life". Sången är mycket mer mogen och djupare.

Andras Johnsson låter precis som sångaren brukar göra och det har vi ju faktiskt hört förut.

Duell 2:

• ”Nakna i regnet” – Vlad Reiser mot ”Chasing Rivers” – Nano

Hur Vlad kunde gå vidare försatår jag faktiskt inte. Det här borde Nano ta hem mycket enkelt med sin ”Chasing Rivers”. Han ställer upp med en låt som har mycket gemensamt med succén "Hold On". Det känns som Nano hittat tillbaka till sig själv och sin stil, då borde inte Vlad Reiser ha en chans.

Men märkligare saker har förstås hänt i Melodifestivalen.

Duell 3:

• ”Låt skiten brinna” – Martin Stenmarck mot ”Torn” – Lisa Ajax

Annons

Melodifestivalen har försökt ställa artister mot varandra som hämtar röster i ungefär samma åldersgrupp. Det gör med andra ord Martin Stenmarck och Lisa Ajax.

Christer Björkman har satsat på en balladernas kamp i tredje omgången.

Personligen tycker jag Lisa bidrag "Torn" drar det längsta strået i den kampen och om man vore elakt lagd kunde man faktiskt citera Martins egen låttitel.

Duell 4:

• ”Who I am” – Rebecka Karlsson mot ”I Do” - Arvingarna

Här är ännu en intressant duell, där debutanten ställs mot festivalrutinerade Arvingarna. Hon tog sig oväntat vidare, men nu ställs den mot gruppens upptemposchlager "I do". Alla ni som tycker att det var bättre förr vet garanterat hur ni ska rösta.

De som inte håller med får satsa på Rebecka.

Läs Arvingarna söker ny vinst 26 år senare

Läs Hans bidrag har kallats för en viltolycka

Läs Melloduons namn kommer från två skelett

Läs Euphorias skapare tillbaka i Melodifestivalen

Läs Berts känga till hemstaden

Läs jag möttes av enorm kärlek

Läs G:son behåller rekordet