Grupp A: Götene IF, Kinne-Vedums IF, Hangelösa IF

Grupp B: Skara FC, Axvalls IF, Härlunda IF

Grupp C: ENV, Lundsbrunns IF, Trollekis

Grupp D: Ardala GoIF, Sils IF, Varnhems IF

10.00: Götene-Hangelösa

10.15: Skara FC-Härlunda

10.30: ENV-Trollekis

10.45: Ardala-Varnhem

11.00: Hangelösa-Kinne-Vedum

11.15: Härlunda-Axvall

11.30: Trollekis-Lundsbrunn

11.45: Varnhem-Sil

12.00: Kinne-Vedum-Götene IF

12.15: Axvall-Skara FC

12.30: Lundsbrunn-ENV

12.45: Sil-Ardala

13.00: Kvartsfinal 1, B:1 - C:2 (match 13)

13.15: Kvartsfinal 2, A:1 - D:2 (match 14)

13.30: Kvartsfinal 3, D:1 - A:2 (match 15)

13.45: Kvartsfinal 4, C:1 - B:2 (match 16)

14.15: Semifinal 1, segrare match 13-segrare match 14

14.30: Semifinal 2, segrare match 15-segrare match 16

15.00: Match om tredje pris

15.15: Final

TV: Se höjdpunkterna från SkLT-cupen 2017