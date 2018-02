"Skara Sommarland hamburgers - Most wanted in the wild Wästergötland" - saloonen har stått så gott som oförändrad genom alla år. Men nu är slutet nära.

När Skara sommarland presenterar årets nyheter är det tematiseringen av parken som står i fokus. Karibien är ledordet för det som ska bli ett genomgående tema för Skandinaviens största vattenpark.

Westernstaden blir först ut att gå igenom förvandlingen - där blir det Karibisk gågata.

— Det blir nya skyltar, vi bygger om fasader och kulisser och det blir ny markbeläggning, säger Janne Nilsson.

Hela parken ska nu etappvis fräschas upp.

— Det här är en start för att öka attraktionskraften. Vi tänker ta det Karibiska temat vidare genom hela parken.

Några nyheter i form av attraktioner blir det inte i år. Men klart är att konserterna Sommarland Live fortsätter även i år.

— Vi väntar på att få klart programmet för våra konserter som startar med travveckan.

Dessutom väntar SM vecka den sista veckan i juni, då nöjesparken satsar på SM i water ski. Redan innan står det också klart att drifting-SM kommer att hållas på Sommarlandsparkeringen den 29-30 juni.

Till hösten fortsätter arbetet med en attraktivare nöjespark. Då väntas Köpstaden slutligen rivas.

Egentligen skulle det ha skett redan hösten 2017, men då fanns inte pengarna.

— Vi satsar på att starta rivningen till hösten. Sen ska vi få allt att hänga ihop och kännas modernare, säger VD:n.

Några ytterligare nyheter du kan avslöja?

— Vi har bokat bra väder 2018.

Vem ringde ni?

— Det kan jag tyvärr inte avslöja, avslutar Janne Nilsson.