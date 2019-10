Precis som i år återfinns IFK Falköping, Tidaholms G&IF och Främmestads IK i division 3 mellersta Götaland. Detsamma gäller nykomlingarna som tog sig upp från division 4, IFK Skövde och IFK Hjo.

Många Skaraborgsderbyn att se fram emot – om förslaget, som nu är ute på remiss, går igenom. Västgötaklubbarna har till och med den 1 november på sig att lämna in synpunkter.

Division 3 mellersta Götaland: IFK Uddevalla, Alingsås IF FF, Främmestads IK, Gerdskens BK, Holmalunds IF Alingsås, IFK Falköping FF, IFK Hjo, IFK Skövde FK, Skoftebyns IF, Tidaholms GIF. Plus två lag från Göteborg.

