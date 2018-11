I division 3 mellersta Götaland, som är den serie med lokalt intresse, är det fyra lag som flyttats upp från division 4 – Ödsmåls IK (Bohuslän), Alingsås IF, Ardala och Främmestad. Från division 2 kommer Skoftebyn, som föll i kvalet mot IFK Tidaholm.

Division 3 mellersta Götaland: Ödsmåls IK, Melleruds IF, Ahlafors IF, Alingsås IF FF, Ardala GoIF, Främmestads IK, Gerdskens BK, Holmalunds IF, IFK Falköping FF, Skoftebyns IF, Tidaholms GoIF, Trollhättans BoIS.