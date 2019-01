Grupp 1: Råda BK, Örslösa/Söne IK, Rackeby IK, Björsäters IF

Lundsbrunnscupen

Herr:

Grupp 2: Trässbergs BK, Ardala GoIF, Järpås IS, Skara FC

Grupp 3: Lundsbrunns IF, Varnhems IF, Kinne-Vedums IF

Grupp 4: Sils IF, Trollekis, Deportivo Götene

Dam:

Grupp 1: Sils IF, Götene FK 1, Skara FC

Grupp 2: Götene FK 3, Götene FK 2, Alingsås KIK