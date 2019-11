I slutet av oktober kom Svenska Fotbollförbundet med ett första remissförslag. Nu är Göteborgslagen utplacerade. Dessutom har mellersta och nordvästra Götaland bytt namn.

Den 19 november fastställs serierna på representantskapsmötet.

Division 3 nordvästra Götaland

IFK Uddevalla, IK Kongahälla, Stenkullen GoIK, Alingsås IF FF, Främmestads IK, Gerdskens BK, Holmalunds IF, IFK Falköping FF, IFK Hjo, IFK Skövde FK, Skoftebyns IF, Tidaholms GoIF

Division 3 mellersta Götaland

Angered BK, Dalen/Krokslätts FF, Hisingsbacka FC, Kortedela IF, Kållereds SK, Landvetter IS, Torslanda IK, Öckerö IF, Råslätts SK, Hestrafors IF, Sandareds IF, Ulricehamns IFK