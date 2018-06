Tidningen kan dock avslöja vilka de nominerade är.

Kultur och fritidsnämnden brukar dela ut stipendierna i samband med Nationaldagen, men så skedde inte i år. Istället beslöt man att spara den karamellen till galan, som hålls vartannat år.



Foto: Kristina Claesson

Det som ska delas ut är två arbetsstipendier på 10 000 kronor vardera, samt ett honorärsstipendium.

Det har varit öppet för alla med anknytning till Skövde att söka och när tiden gick ut den 30 mars i år hade man fått in sju ansökningar och nomineringar.

De är följande:

Författaren Maria Richardsson som debuterade förra året med sin roman "Den blomstertid nu kommer" utgiven på Lindskog förlag. Boken handlar om fyra unga kvinnor under det sista året på högstadiet. Maria Richardsson har valt att ta upp viktiga ämnen som självskadebeteende, självmordstankar, grupptryck och mobbning utan att skuldbelägga eller moralisera.

Kompositören, musikern och instrumentbyggaren Erik Natanael Gustafsson, som har en konstnärlig kandidatexamen i komposition från Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Just nu fokuserar han på interaktionen mellan akustiskt och digitalt i en skör musikkontext och till våren ska han påbörja en masterutbildning i Art and Technology vid University of Limerick på Irland.

Konstnären Iris Bengtsson som studerar tredje terminen på kandidatprogrammet i fri konst vid Kunstakademiet på Kunsthøgskolen i Oslo. I sitt arbete försöker hon skapa en personlig relation och anknytning till världen runt omkring sig och undersöker hur förändringar i hennes livsmönster kan påverka sammanhanget hon rör sig i.

Musikerna och kompositörerna Marcus Karlsson och Fredrik Palm. Marcus har bland annat arbetat med UKM, Ung Kultur Möts, och tillsammans med Niclas Johansson, kulturstipendiat 2015, jobbat som workshopledare i Robert Gustafssons Scenverkstad 2016. Dessutom har båda arbetat med föreningen Voices of Charity i deras musikaler, Fredrik med musiken, Marcus både som sångare och skådespelare samt coach för de ungdomar som deltagit.

Konstnären och filmskaparen Sebastian Eklund, som i huvudsak är verksam inom fotografi, film, video och ljud. Hans arbeten har visats på festivaler och utställningar och i olika publikationer över Europa. I höstas hade han sin första separatutställning på Galleri Konstepidemin i Göteborg.

Magiker Oliver Häggblom som startade eget företag som 16-åring förra året. Han har deltagit på magitävling i USA och i Talang 2018 där han tog sig till semifinal.

Projekt 300 är en dansgrupp som består av nio tjejer mellan 13 och 17 år. De tränar på elitnivå och har sedan ett halvår tillbaka tävlat framgångsrikt i konstnärlig dans runt om i Sverige. De ska även representera Sverige, Skövde och Helens dansskola på EM i Ryssland och VM i Tjeckien hösten 2018.