Jordgubbens dag i Vara har sedan 1985 varit en dag full av shopping, underhållning och aktiviteter. Den 28 till 29 juni är folkfesten tillbaka.

På fredagen är det Jecko Jessie samt Black Jack som intar scenen och i restaurangtältet blir det musikquiz med Erik Anjouband samt en hemlig gäst. På lördagen är det ingen mindre än Eric Saade som uppträder, samt elever från Academy of muisc and business. Lördagen bjuder även på allsång av We are the voice, under ledning av Martin Rolinski.

Blandade aktiviteter

Förutom artistuppträdanden och allsång kommer det bland annat vara final i P4 Nästa Skaraborg i Badhusparken på fredagen, glass, motorcykelshow, tivoli, hoppborg och givetvis jordgubbsutdelning.

Man efterlyser även Jordgubbshjältar, eller vardagshjältar, som har gjort något hjälpsamt för andra. Allmänheten uppmuntras nominera personer som är 13 år eller yngre och bosatta i Vara kommun.

Lokala nyheter

En en nyhet för året är att man bjudit in lokala hantverkare och mathantverkare för att visa upp en mix av keramik, inredning, ekologiska barnkläder, smycken, återanvändning och mathantverkare.

— Vi har lyckats engagera en bra mix av artister där det kommer finns något för alla. En fantastiskt innehållsrik dag som avslutas i Badhusparken med ett lokalt band som kommer få hela parken att gunga. Vi har några mer programpunkter som vi väljer att hålla på lite till och kommer att kalla till ett pressmöte i slutet av maj, säger Malin Sjölin Lorentzon, projektledare för Jordgubbens dag, i ett pressmeddelande.

Huvudarrangörer är Vara kommun i samarbete med Vara SK, Vara Konserthus, Vara Riksteaterförening, Jordgubbsodlare och Vara Köpmannaförening.