Konst- och kulturfestivalen med hbtq-fokus firas nu för tredje året i Skövde. I helgen, den 29 september till och med den 1 oktober sjuder stan av aktiviteter. Redan tidigare i veckan blir det lite tjuvstart, bland annat i form av ett homeparty med Gudrun Schyman. Här är hålltiderna från och med fredag:

Fredag den 29 september

19.00 – Regnbågsmässa med kören Candle Lights, Sankta Helena Kyrka.

21.00 – PrePride Party, Valhall, Skövde Kulturhus.

Lördag den 30 september

08.00 – Pridefrukost (självkostnadspris), Scandic Billingen, samling i lobbyn 07.50.

10.00 – Utställarna är på plats i sina tält, Hertig Johans torg.

10.30 – Invigningstal av Magnus Kolsjö, RFSL, och Hans Linde, RFSU, scenen, Hertig Johans torg.

11.00 – Föreläsning av Charlotte Signahl, Mångfald – Besvärligt härligt?! föreläsningstältet, Hertig Johans torg.

12.30 – Föreläsning av Marcus Gustavsson, Att utmana heteronormen, föreläsningstältet, Hertig Johans torg.

14.00 – Föreläsning av Stina Flink, BiQuPan-ABC – har du koll utanför homonormen? föreläsningstältet, Hertig Johans torg

16.00 – Paradsamling, Heden, P4.

18.00 – Filmvisning: Störst av allt är kärleken, Biograf Odeon, Skövde Kulturhus.

Söndag den 1 oktober

12.00 – Normkritiskt samtal med Normkit, föreläsningstältet, Hertig Johans torg.

14.00 – Ungdomsforum äger tältet, föreläsningstältet, Hertig Johans torg

Nyeport och flera andra fritidsgårdar har aktiviteter för ungdomar under hela veckan. Klicka HÄR för att se deras program i helhet. Skövde Konstmuseum anordnar queer konstvandring att gå på när man vill med hjälp av sin smartphone. Livets brunn, Piglets – But a short time to live samt Snäckan och seglet ingår i konstvandringen.

Källa: Skövde Pridefestival