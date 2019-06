Förra året räknade man in en publik på 10.000 personer och insamlingen passerade en halv miljon med god marginal. Den sista lördagen i juni är det dags igen.

- Intresset från band som vill spela slår i år alla rekord, berättar John Jarstål som är en av de som väljer ut artisterna till Rock Mot Cancer.

- Vi fick i februari hela sextiotre ansökningar och hade ett stort, omfattande och roligt jobb med att välja ut de som passade bäst in i vårt koncept fortsätter John. - Banden kommer från stora delar av Sverige. Vi har band från Stockholm, Göteborg, Karlstad, Borås, Vänersborg och alla har det gemensamt, att de ställer upp utan en krona i ersättning!

Första bandet som äntrar scenen i parken är The Blends, ett ungt band från Hjo som nu gör sin debut i större sammanhang. The Quarter Men från Göteborg lirar Beatleslåtar och annan 60-talspop, Burning Bellows från Hjo spelar rockabilly och från Borås kommer Too Däää med en repertoar bestående av pop, blues och soul.

Country, blues och rock

Mockingbird Hillbillies bjuder på country- och bluegrassmusik. Tea Voices var med förra året och de är givetvis välkomna tillbaka. Detsamma gäller Showkanalen, The Bertils. Rockin'Boys gjorde succé förra året och nyligen vann de första pris i Millners rock- och popbandstävling.

Från Vänersborg kommer In Black som spelar en blandning av blues och rockcovers.

Superposer Wannabe reser ända från Stockholm för att göra sitt andra gig i Hjo och Stoppa Tjuven är ett nytt band med medlemmar från Neverstore, Amotrack, Blisterhead och Erik & The Rivers.

Det välkända Hjobandet The Club och Göteborgsgänget SeaBlueBand har varit med sedan starten av Rock Mot Cancer och gör därmed i år sina sjätte framträdande i detta sammanhang.

Musik av det hårdare slaget bjuds av Rexoria från Jönköping och Primal Instinct från Karlstad. Festivalen avslutas av A Full House som är något av publikfavoriter. Totalt så bjuds det på nästan tolv timmars rockmusik i olika genrer.

Programmet hålls samman av tre rutinerade konferencierer. Det är Ewa Ohlsson och Carina Grönqvist, båda kända från radion och Börje Bappelsin som enligt egen utsago är världsberömd.

Stort mopedrally

En nyhet är att föreningen Hjo Moppers i år arrangerar ett mopedrally där deltagaravgifterna går till insamlingen. Starten går från societetshuset och efter en tur på ca fyra mil går man i mål på festivalområdet, där det blir prisutdelning och där mopederna kommer att finnas uppställda. Man beräknar att omkring tvåhundra mopedister kommer till start.

Precis som tidigare så betalar publiken en frivillig entréavgift som liksom allt annat som kommer in under dagen går till Barncancerfonden Västra.

Föreningen Rock Mot Cancer är liten med bara fem medlemmar och för att klara att genomföra arrangemanget så har man byggt upp en organisation där man får hjälp av en mängd frivilliga arbetare.