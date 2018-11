I vanliga fall är Hanife lektor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Under Forskar Grand Prix klev hon ur den vanliga akademiska ramen och presenterade sin forskning på fyra minuter.

– En del av forskarjobbet är att försöka nå ut med det man fått fram till en bredare publik. Jag ser det som en ära att ha fått presentera den i det här sammanhanget, fortsätter Hanife.

Titeln på Hanife Rexhepis presentation under Forskar Grand Prix var ”Sagan om din patientjournal”. Presentationen utgår från den forskning som ledde fram till Hanifes doktorsavhandling och handlar om hur informationssystem kan stödja samarbetet och kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter.

Sju deltagare

Forskar Grand Prix är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. De tävlande skulle presentera sin forskning på ett så enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt.

Utöver Hanife Rexhepi deltog sex andra forskare i finalen. Deras väg till finalen har gått via regionala deltävlingar i Blekinge, Lund, Skövde, Stockholm och Västerås, under vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Två av forskarna har direktkvalificerat sig via en öppen webbtävling.

I finalen skulle deltagarna charma juryn, publiken på plats samt den publik som tittade på video och kunde rösta över nätet.

Juryn bestod av Agnes Wold, läkare och professor, Katrin Sundberg, skådespelare och regissör, samt Patrik Hadenius som är vd för Utgivarna.

Vann gjorde Rezan Güler som forskar om proteiner som kan bli nya, biologiska läkemedel mot cancer. Andra pris togs hem av Anders Agebjörn vid Göteborgs universitet med sin presentation om språkinlärning, medan tredjeplatsen kneps av Lina Herbertsson vid Lunds universitet som forskar om hur modernt jordbruk påverkar pollinerande insekter.