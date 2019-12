Erik Johansson är född och uppvuxen i Holmestad utanför Götene, berättas i ett pressmeddelande från Sveriges radio. Och trots att han numer bor i Prag återkommer Skaraborg och hemtrakten ofta i hans bildkonst. Bilder som fått många beundrare och i dag har Erik Johansson hela världen som sitt arbetsfält.

- Naturen har ofta en central roll i mina bilder och jag vill att man ska kunna känna igen sig i miljöerna jag skapar, men det ska vara någon form av twist.

Under 2019 har hans bilder ställts ut i olika delar av världen, just nu pågår hans andra utställning på Fotografiska i Stockholm och han har just släppt en ny bok.

- Det har varit ett väldigt intensivt år, det är roligt att komma ut i världen men samtidigt gillar jag att bara sitta och jobba på nya bilder och det har fått lida nu. Jag hoppas 2020 blir mer fokus på att skapa nytt material, säger Erik Johansson.

Utmärkelsen Årets skaraborgare har delats ut sedan 1995 och ska lyfta någonting som under året haft betydelse för Skaraborg och dess invånare, som uppmärksammats på ett positivt sätt eller som representerat någonting som är värt allmän uppskattning.

- Erik är spännande och han tar fotografiet in i den digitala nutiden. Och han gör det alltid med en närhet och kärlek till sina skaraborgska rötter, säger Kajsa Hallberg, kanalchef på P4 Skaraborg.

Motiveringen Erik Johansson tar fotografiet vidare in i den digitala nutiden och skapar verklighet av fantasier. I hans bilder är ingenting omöjligt och det är upp till betraktaren att försöka förstå var verkligheten möter fantasin. Genom ett helt eget uttryckssätt har hans bilder fått många beundrare och tagit steget in i de fina salongerna runt om i världen. Och alltid får hemtrakten och Skaraborg följa med då inspiration och motiv finns här. 2019 var också året då magikern från Holmestad öppnade en ny utställning på Fotografiska i Stockholm och släppte bok om sin fotokonst.

Årets skaraborgare

Till Årets skaraborgare utses en person som bedöms ha uträttat någonting som under året haft betydelse för Skaraborg och dess invånare, som uppmärksammats på ett positivt sätt eller som representerat någonting som är värt allmän uppskattning.

Den person eller de personer som utses skall verka i eller ha en mycket tydlig anknytning till Skaraborg. Årets skaraborgare är ett pris som årligen delas ut av Sveriges Radio Skaraborg. En jury under ledning av kanalchefen för P4 Skaraborg utser pristagaren.

Priset utgörs av ett verk, Hestur, av Lidköpingskonstnären Nisse Holmström.