Dagen bjuder på en resa runt centrum med spöktåg, ett spökhus-för-en-dag i Commerce, samt spökmat på restauranger och caféer. På Arena Skövde går det under hela helgen att ta ett dopp bland läskiga ljud, ljus och ett och annat spöke. Det blir en rysmysig dag för barnen, enligt pressmeddelandet.

– Med Scary Skövde vill vi skapa en upplevelsedag för familjer med lite yngre barn. Vi är glada att så många aktörer går samman för att erbjuda en rysmysig lördag i Skövde centrum, säger Nicole Schelin, marknadskoordinator på Commerce.

Scary Skövde är ett samarbete mellan Commerce, Skövde City, Arena Skövde och Next Skövde. Det hänger i sin tur samman med Skara Sommarlands satsning på Scary Sommarland. Ambitionen är att skapa matchande aktiviteter på Sommarland och i Skövde centrum så att besökare på sikt ska kunna kombinera platserna under sitt besök. Som en start kommer alla som löser entré till Scary Sommarland att få specialerbjudanden i Skövde centrum, skriver Next Skövde.

– Scary Skövde är starten på ett förhoppningsvis långsiktigt samarbete mellan Skövde centrum och Scary Sommarland. Vi hoppas att vi inför kommande höstlovsveckor ska kunna utveckla ett gemensamt erbjudande där många olika aktörer vill haka på temat och målgruppen, säger Charlotte Backman, marknadschef på Next Skövde.

Scary Skövde äger rum den 26 oktober.