Mötet leddes av Svenska fotbollsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

Peter Karlsson, Skövde, valde att lämna över klubban och summerade inledningsvis sina två ordförandeår. Han nämnde särskilt arbetet med föreningsutveckling och domarrekrytering som genomsyrat verksamheten och som han hoppas att VFF ska fortsätta att nå framgång med.

Magnus Gunnarsson, också han från Skövde, är ny i distriktsstyrelsen. Den nye ordföranden är född 1964 och har ett brett föreningsengagemang att se tillbaka på. Aktiv spelare i Ulvåkers IF och IFK Hjo, tränare i dessa båda föreningar samt även i Skultorps IF. Han har varit styrelseledamot i Ulvåkers IF i fyra år och Skultorps IF i fem år, varav tre som ordförande. I Västergötlands FF:s tävlingskommitté var han ledamot 2007 och 2008.

Han tackade VFF:s föreningar för förtroendet sedan han valts till ny distriktsordförande.

– Det är med stolthet jag får leda arbetet i ett förbund i framkant, sa Magnus Gunnarsson.

Styrelseledamoten Hamid Fard, Borås, avled den 9 februari och här gjordes ett fyllnadsval. Ersättare är Marcus Ahlberg, Vara. Marcus är född 1971 och har främst varit verksam i Vara SK som spelare, styrelseledamot och ordförande i fotbollssektionen. Sedan 2009 är han ledamot i VFF:s tävlingskommitté, de senaste två åren som ordförande. På riksplanet är han ledamot i Svenska Fotbollförbundets futsal- och beachsoccerkommitté.

Annons

I VFF-styrelsen omvaldes fyra ledamöter för ytterligare två år; Viktoria Haraldson, Grimsås, Lars Stensson, Borås, Patricia Daoud, Lilla Edet och Jan Wigholm, Mariestad. Kvarstående ledamöter är Lena Brunnsåker, Horred och Annette Svensson, Lidköping.

Ny ordförande i VFF.s valberedning efter Sören Karlström, Skövde, är Annika Ebenholm, Trollhättan. I valberedningen invaldes som ny ledamot Anders Lundin, Falköping.

LÄS MER: Förbundet kör över distrikt – tar ut spelare till utvecklingsläger

Motion om utvecklingsläger

En stor del av distriktsmötet ägnades åt en motion från Skepplanda BTK gällande Västergötlands deltagande i Svenska Fotbollförbundets årliga utvecklingsläger för 15-åringar. Skepplanda BTK, genom sin ordförande Gerhard Sager, föreslog att Västergötland, i likhet med merparten av distrikten i landet, deltar i lägret 2019. Västergötland valde 2018, tillsammans med Skåne och Halland, att avstå lägret med hänvisning till att man inte vill medverka till tidig selektering av ungdomar.

– Vi tycker att alla 15-åringar i landet ska ha samma möjlighet att få delta i utvecklingslägret och att Västergötland därmed följer beslut som Svenska Fotbollförbundet fattat, menade Sager och Skepplanda BTK.

Ett antal föreningar kom med inlägg, de flesta med åsikten att motionen skulle avslås och att VFF kan fortsätta på den inslagna linjen. Beslut fattades via rösträkning. 51 föreningar var på plats och har mellan en och tre röster, beroende på verksamhet. 103 röster noterades för avslag för motionen medan 25 röster stöttade Skepplanda BTK.

Årets landsbygdsförening

Skepplanda BTK stod i fokus även i ett annat avseende, då föreningen hade utsetts till Årets landsbygdsförening 2018 (se motivering nedan).



Foto: VFF

Utmärkelser

Ett antal utmärkelse delades som vanligt ut vid distriktsmötet:

Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i silver: Jan-Erik Brandt, Norra Fågelås IF och Håkan Einarsson, Igelstorps IK.



Foto: VFF

Västergötlands Fotbollförbunds förtjänstmedalj i guld: Tommy Eriksson, Norra Fågelås IF. Tre mottagare får sina medaljer senare, nämligen Tomas Larsson, Ambjörnarps IF, Stefan Lidh, Tranemo IF och Joakim Tidén, Nossebro IF.



Foto: VFF