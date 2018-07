Tidigare i veckan kunde Sportbladet avslöja att Sargon Abrahams nästa klubbadress blir IFK Göteborg.

I en intervju med Göteborgs-Posten bekräftar nu klubbens sportchef Mats Green att Abraham kommer att ansluta till IFK Göteborg under 2019. Laget har haft problem med målskyttet och Green menar att han tittar på spelare som ska ansluta under säsongen och kommer sedan in på Sargon Abraham.

– Sargon är ju från första januari. Så visst ska vi ha in spelare nu, helt klart.

Enligt Sportbladet rör det sig om ett treårskontrakt. Sargon Abraham har tidigare spelat i IFK Skövde och Skövde AIK och leder skytteligan i Superettan med tio gjorda mål.