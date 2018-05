Det kommer att dansas alla möjliga danser, allt från vals till rock`n roll, disco, hip hop, salsa, bugg och boogie woogie och fler därtill. Hela Sverigeeliten kommer att vara på plats.

Dansklubben Stop and Go från Götene kommer att ha sex deltagande par i bugg 35+, där det är cirka 90 startande par, den största klassen på hela SM. Klubben har aktiva tävlingsdansare på olika nivåer och under det senaste året har det tävlats på många olika platser runt om i landet. Det känns lite xtra kul nu att få ett SM sm är nästan på hemmaplan.

De senaste åren har klubben haft några av Sveriges bästa buggpar som tränare, vilket har varit till stor fördel för dansarna. Det är många timmar som lagts på träning för att kunna bli bättre och utvecklas hela tiden.