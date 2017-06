Säsongen för Götene IF har än så länge inte bjudit på någon vidare framgång. Laget stötte under lördagen på säsongens fjärde förlust, vilket innebar att de just nu ligger på en kvalplacering. Matchen inleddes med ett mål av Robin Johansson i sjunde minuten, men Råslätt svarade snabbt genom att kvittera minuten där på.

Ställningen var 1-1 in i halvtidsvilan. Under den andra halvleken skapade Götene flertalet chanser, men lyckas inte få in bollen i mål. I stället kunde Råslätt utöka sin ledning. Anledningen till det menar tränaren Andreas Gustavsson är att det saknas spets där framme:

– Det är svårt att vara nöjd efter dagens insats. Vi måste få utdelning på våra chanser. Vi skapar lägen, spelar bra, men det når inte ända fram. Det har varit så ett tag nu. Det gäller helt enkelt att vara bra hela vägen, vi måste få in bollen i mål.

Att Götene nu sjönk i tabellen är ett surt äpple att bita i. Men Gustavsson har ändå en stark tro på laget:

– Jag är inte orolig över huvudtaget. Det här kommer att släppa. Det gäller bara att spela vårt spel och börja få in bollen i mål. Det är bara hårt jobb som gäller, det finns ingen genväg.