Evenemanget går, enligt ett pressmeddelande, ut på att deltagarna under 48 timmar ska skapa ett spel utifrån ett tema. Lokala spelutvecklare, studenter och hobbyister samlas under den tiden under samma tak för att se vad de lyckas skapa under det korta tidsspannet. Spelen kommer att kunna spelas av allmänheten under söndagen och även delas med hela världen.

Om Global Game Jam Global Game Jam är världens största game jam-evenemang som äger rum på olika fysiska platser runt om i världen. Upplägget är oftast så att man börjar på fredag eftermiddag då alla deltagare samlas, bildar lag och ett par föreläsningar hålls av professionella utvecklare med tips och tricks. Sedan vid klockan 17:00 annonseras temat som deltagarna ska förhålla sig till när de skapar sina spel. Söndag eftermiddag så lämnas alla spel in till den globala hemsidan där man sedan kan ladda ner och prova spelen som skapats under eventet. Under evenemanget 2019 så skapades 9010 spel på 860 platser i 113 olika länder.

Skövde har de senaste två åren varit Nordens största sajt med över 100 deltagare. I år är 110 deltagare registrerade inför helgens arrangemang.

– Vi ser mycket fram emot årets evenemang, det blir ju tredje året i rad vi arrangerar. Blandningen av framgångsrika lokala spelutvecklare och Sveriges bredaste utbildning inom spel ger oss fantastiska förutsättningar för ett riktigt bra och givande evenemang, säger Mattias Lindblad från Flamebait Games som är en av huvudarrangörerna, i ett pressmeddelande.

Evenemanget drivs av eldsjälar från den lokala spelbranschen tillsammans med Sweden Game Arena och Högskolan i Skövde. De lokala bolagen är även med och sponsrar och bidrar med sin erfarenhet till de nyare talangerna på plats.

Om man inte själv har möjlighet att delta och skapa spel så kan man istället komma på öppet hus på Högskolan i Hus D sen söndagseftermiddag. Där kan man enligt pressmeddelandet speltesta och lyssna på presentationer om alla spel som skapats under helgen.