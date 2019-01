Glädjebeskedet: Bortsprungna hunden Hicken hittad

Hunden Hicken försvann plötsligt under fredagsmorgonen, något som berörde många i och runt omkring Skara.

Senare på fredagen kunde hela familjen återförenas.

– Vi är väldigt tacksamma för all hjälp, säger husse Jörgen Ahr under lördagen.