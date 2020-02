Glädjebesked för Skövdes skidklubbar – ser fram emot att arrangera SM: ”En stor ära”

För knappt en månad var det lite dystra miner i IF Hagen Skidklubb och IFK Skövde Skidklubb – efter att de tvingats ställa in Billingens långlopp.

Men nu är det mer uppåt i klubbarna – då det står klart att de kommer stå värd för längdtävlingarna under SM-veckan i Skövde 2023.