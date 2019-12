Sjungande den välbekanta julsången “Midnatt råder” marscherade kören in till scenen där dirigenten Göran Berg lotsade sångarna in på rätt spår fast med ny titel, Midzjtnatzkin rådznjeff, med text av Alfred Smedberg.

Sångerna presenterades av körmedlemmen och förstabasen Bosse Carlqvist, känd radio- och tv-röst.

Manskören fortsatte sedan med Bjällerklang och White Christmas, arrangerade av en av Skara manskörs berömda dirigenter Ivar Bergström. Bjällrorna sköttes som vanligt av förstatenoren Jan Ericson.

Sångstudent årets solist

Så var det dags för solisten i denna julkonsert, Nils-Gabriel Berg. Han studerar klassisk sång vid Musikhögskolan i Piteå och hade i år möjlighet att medverka i julkonserten. Första sången var Have yourself a merry little Christmas av H Martin/R Blane.

Solisten ackompanjerades av Ingegerd Ottosson Höög på piano, som tllsammans med Anders Bergholm på bas, svarade för musiken under hela programmet.

Kören sjöng sedan Staffansvisa i arrangemang av Lennart Lundén. Solisten återkom med Jean Sibelius Julvisa (Giv mig ej guld...). Innan paus fick åhörarna lyssna till Hugo Alvéns arrangemang av Vi skall ställa till en roliger dans och Swing'n Christmas av Jay Althouse.



Under publikens applåder lämnade så Skara manskör scenen åt sju skönsjungande flickor ur Octo Puellae som sjöng ett antal carols och svenska julsånger, under ledning av Hedda Göransson. Octo Puellae har under många år varit ett musikaliskt inslag i julkonserten.

Gospel och tomteparad

Efter Octo Puellae återkom manskören med att sjunga Otto Olssons Advent, som belönades med kvällens största applåd. Ej upplysta gårdar var nästa sångnummer med manskören innan solisten Nils-Gabriel framförde Stjärneljus, änglaljus av J Rutter. Kören fortsatte med en gospel, arrangerad av Göran Berg, Go tell it on the Mountain, därefter sjöngs Gustaf Nordqvists berömda Jul, jul strålande jul. Som avslutning på själva konserten sjöng, med stor ingivelse, Nils-Gabriel O helga natt i arrangemang av Ivar Bergström.

Publiken som vid entrén fått programmet med ett antal allsånger, fick nu som brukligt är, visa sina röstresurser. Men än var det inte färdigt. Plötsligt dök en granförsäljare upp och ville skänka sin sista gran, sjungandes Evert Taubes Knalle Juls vals. Försäljaren var den inte helt obekante Thomas Landahl. Till tonerna av Tomtarnas vaktparad, i arrangemang av Ivar Bergström, avslutades julkonserten under publikens applåder.