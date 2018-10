På måndagskvällar är det full aktivitet på Friskis och svettis i Skara. Det är dags för veckans första jympapass. Snart hörs Sabina Ddumbas "I did it for the fame” ackompanjerad av glada tillrop från ledaren Kerstin Persson.

Efteråt strömmar svettiga, men nöjda deltagare ut från salen. Jympan är allt annat än förlegad, trots att träningsformen fyller 40 år i år.

Den föddes 1978 när idrottsläraren Johan Holmsäter, med en gedigen utbildning inom sportmedicin, förverkligade sin idé om att få människor att motionera på regelbunden basis. Han insåg att träningen måste vara lustfylld; det skulle handla om rörelseglädje och vara utan prestige och prestationskrav.

På det första jympapasset kom bara en motionär. Men snart var succén ett faktum och det startades Friskis-föreningar över hela Sverige. Det dröjde dock tio år innan Annica Wernersson drog i gång Friskis och svettis i Skara.

– Jag saknade träning som riktade sig till alla. Skara hade ett rikt idrottsliv redan då, men det handlade mest om lagsporter och annan tävlingsidrott. Jag tyckte att Friskis och svettis idé om rörelseglädje för alla var tilltalande, berättar Annica Wernersson.

Det första jympapasset i Skara hölls hösten 1989 i Gällkvistskolans gymnastiksal. Senare gick flytten till SLU:s gymnastiksal och sedan 2014 huserar föreningen i egna lokaler på Vilanområdet. Där finns det såväl gym som spinning, men jympan är fortfarande ryggraden i föreningens verksamhet och rörelseglädjen står alltjämt i centrum, enligt ledaren Kerstin Persson.

– Jympa är kanske den mest allsidiga träning du kan göra. Under ett pass hinner vi igenom uppvärmning, styrketräning, konditionsträning och rörlighet. Allt till medryckande musik som gör att du knappt märker att du faktiskt arbetar rätt hårt.

Kerstin berättar att hon var motionär i många år innan hon blev ledare.

– Förutom att jag uppskattar Friskis och svettis ideologi att främja motion genom ideellt arbete gillar jag det kreativa arbetet med jympan. Alla ledare gör sina egna pass, väljer musik och komponerar ihop rörelserna. Även om grunden är densamma, speglar varje pass ledarens personlighet. Det gör att inget jympapass är det andra likt.

Att jympan fyller 40 år firas över hela landet. I Stockholm ordnades en jättefest för alla medlemmar med uppträdande av Panetoz och Friskis och svettis har inlett en ny kampanj där träningsnormen utmanas genom initiativet #nollkroppshets.

Även i Skara ska jympan firas.

– Ja, vi kommer att slå på stort den 20 oktober, berättar Patrik Olsson i festkommittén. Vi börjar med ett riktigt nostalgijympapass och avslutar med en fest på kvällen.