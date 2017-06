– Enligt mina uppgifter var kvinnan vid god vigör och inte på något sätt skadad i samband med påträffandet. En helikopter som deltog i sökandet fick syn på henne på ett kalhygge. Hon hade ju eventuellt en neongrön jacka på sig vilket förstås inte är en naturlig färg på ett kalhygge, säger Christer Fuxborg, presstalesperson för polisen region Väst.

Kvinnan, som lider av Alzheimers sjukdom, sågs senast vid 16.45 på tisdagen. Polisen fick larmet om hennes försvinnande vid 18.40-tiden på kvällen.

– Hon kan vara desorienterad och behöver hjälp för att hitta hem, sa Johan Walfridsson hos Skövdepolisen till tidningen vid en tidigare kontakt.

Under tisdagskvällen och natten sökte polisen efter kvinnan i Skövde. Under onsdagsmorgonen sattes bland annat Hemvärnet tillsammans med sökhundar och helikopter in. Från Hemvärnet deltog omkring 50 personer i sökpådraget, vars ledningscentral återfanns vid P4.

– Kvinnan kördes hem i samband med att vi hittat henne. Hon uppgavs må bra och under natten har det som jag förstår varit ganska milda temperaturer, säger Christer Fuxborg hos polisen.

– I och med att vi hittade kvinnan avslutades förstås sökinsatsen relativt omgående, tillägger Fuxborg.