Säsongen 2019 slut och förberedelserna för 2020 i gång. På Götene IF:s front har det hittills handlat mycket om att säkra spelare i den befintliga truppen, så som bröderna Christoffer och Johan Apell med flera.

Nu står det även klart med det första tillskottet till truppen. Via sin hemsida meddelar Götene IF att Ali Idris återvänder till klubben efter några år i Lundsbrunns IF.

Under fjolårssäsongen gjorde den 21-årige anfallaren tre mål på 15 framträdanden i division 6.