Föreläsning om hur för mycket skärmtid kan vara skadligt

Datorspel på gott och ont.

Kring detta ämne höll Oskar Foldevi, psykolog vid Reconnect Utbildning & Samtal, två föreläsningar i Falköping under tisdagen.

– Två-tre timmars skärmtid per dag kan vara helt okay bland ungdomar, förklarar han.