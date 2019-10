När kommunledningsförvaltningen flyttar från nuvarande placering vid Stortorget så är det Centrumbostäder som tar över lokalerna.

I den nyare delen närmast Domkyrkan startar i oktober en projektering för ombyggnation och renovering. Under det kommande året anpassas lokalerna efter Folktandvårdens behov, som under sommaren 2020 kommer att flytta in. De lämnar då sina nuvarande lokaler vid vårdcentralen på Malmgatan.

– Vi ser det som en tillgång att Folktandvården flyttar in i centrum, det blir en närhet för medborgarna att få den här typen av service så centralt. Som fastighetsägare ser vi att vi får en bra hyresgäst till våra lokaler, säger Ulf Ekwall, tillförordnad vd för Centrumbostäder i ett pressmeddelande.

Folktandvården ser nu fram emot nya uppdaterade lokaler.

– Våra arbetssätt har förändrats mycket sedan 1970-talet, men våra lokaler har inte hängt med. Nu ser vi att vi bättre kan möta våra patienters behov och våra egna krav på funktionella lokaler. Vi hamnar också i ett bra läge mitt i Skara med exempelvis bra bussförbindelser, säger Angelica Nilsson Andersson, klinkchef på Folktandvården i Skara i pressmeddelandet.

Centrumbostäders egna kontor blir i det gamla Rådhuset.