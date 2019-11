Flera tuffa sparbeslut kan komma i omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden dras fortsatt med miljonunderskott. Nästa verksamhet som ses över för att spara in pengar är Arbetsmarknadsenheten/Spektra. Tre förslag har tagits fram på verksamheter som kan dras in och vid kommande möte ska nämnden ta ställning till dem.

– Egentligen tycker jag att alla tre förslagen är dåliga förslag, säger ordförande Gunilla Druve Jansson (C).