Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas riktiga prestigematcher inom idrotten.I morgon spelas en typisk sådan i Sparbankshallen i Tidaholm.Fröjered möter Lockerud i damallsvenskan i innebandy.– Jag tror att vi har stora chanser, säger Stina Jönsson, 18, tjejen som kom till Fröjered från just Lockerud under juluppehållet.√ Vi livesänder matchen mellan Fröjereds IF och IBK Lockerud Mariestad. Mer information om det kan du läsa här