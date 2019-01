Passande - för vi kommer att få säga farväl till flera stora franchiser. Åtminstone för ett tag.

Serieförlaget och filmbolaget Marvel har de senaste tio åren producerat publiksuccéer i rasande fart. Franschisen har gett populära seriefigurer som Iron Man, Hulken, Black Widow och Spider Man nytt liv på vita duken, och fansen älskar dem.

De omtyckta Avengers -filmerna där flera av de stora superhjältarna figurerar tillsammans tillhör några av de mest inkomstbringande filmproduktionerna någonsin. Men 2019 innebär troligtvis slutet på en era så som vi känner den, då jag utan att avslöja för mycket kan säga att den kommande Avengers: Endgame som har premiär i april kommer att ställa saker på sin spets.

Ett måste under 2019 för alla superhjältefantaster.

När Disney annonserade tre nya tillskott i Star Wars- serien var de många som hoppades på en återupprättelse efter 00-talets fiaskon. Inledningen var lovande, men efter förra årets Star Wars: Episode VIII- The Last Jedi som fick ett betydligt svalare mottagande blir det mycket intressant att se vad som händer när trilogin får sitt slut i december 2019. Inga fler tilläggsserier har utannonserats, men skulle uppbrottet från Star Wars- serien kännas alltför hjärtskärande kan man åtminstone trösta sig med att det kommer en fristående film om Obi-Wan Kenobi år 2020.

Som om inte det vore nog så innebär 2019 även slutet på flera stora tv-serier. Den allra maffigaste blir förmodligen avslutet på Game of Thrones som kör sina sex sista avsnitt till våren. Serien är i gott sällskap med de kritikerhyllade Mr. Robot och Orange Is the New Black som också avslutas under året, tillsammans med långköraren The Big Bang Theory som lägger ner efter sin tolfte säsong.

Men som sagt, ”ring in det nya och ring ut det gamla i årets första, skälfvande minut” för att citera Tennysons Nyårsklockan. 2019 inleds faktiskt med en hel del intressanta nykomlingar blandat med några fler kära återseenden som jag listar den här veckan. Kanske blir de starten på nya, älskade filmfenomen?