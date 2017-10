Två män och en kvinna åtalades i september för stöld och förberedelse till stöld, efter att ha gått in i en rad Dollarstorebutiker och tagit saker. Männen hade på sig bakvända baddräkter under kläderna och kvinnan bar på en väska med lönnfack, för att kunna stjäla. De riktade in sig på Dollarstorebutiker i bland annat Skaraborg.

Stora mängder fiskedrag och doftgranar fanns bland stöldgodset.

Nu döms kvinnan och en av männen till fängelse i fyra månader. Den andra mannen får villkorlig dom. Alla fälls för stöld respektive förberedelse till stöld.

Texten uppdateras.